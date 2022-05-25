В России с 1 июня пенсии проиндексируют на 10%

С 1 июня в России пенсии проиндексируют на 10%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Несколько недель назад правительство России направило Путину документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Как рассказал министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, предложенные меры должны снизить показатели бедности в государстве.

В январе президент страны подписал закон об индексации пенсий в 2022-м на 8,6%. Ожидалось, что в результате средний размер выплат в этом году составит 18 984 рубля.

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Диана Жиленкова