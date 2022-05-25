В следственных изоляторах в Татарстане находятся порядка двух тысяч человек

В следственных изоляторах Татарстана в настоящее время содержится порядка 2 тысяч человек. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по республике.

На прошлой неделе начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин сообщил, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в девяти регионах, среди которых — Татарстан. Он призвал внести поправки, которые позволят чаще избирать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В учреждениях уголовно-исполнительной системы республики принимаются исчерпывающие меры по приведению численности лиц, находящихся в следственных изоляторах, согласно лимитам, — заявили в Управлении ФСИН по РТ.

Руководитель УФСИН по РТ полковник Эдуард Хиалеев в начале года на коллегии ведомства сообщал, что, по состоянию на 1 января, в пяти СИЗО республики находились 2 295 арестованных и осужденных — это на 220 больше установленного лимита. Годом раньше на тех же площадях содержали 100 «лишних». Самыми перегруженными изоляторами республики тогда оказались казанские СИЗО-2 (112 человек сверх нормативов) и СИЗО-1 (65 человек).

Татьяна Леухина