В Госдуме заявили о начале работы по выходу из Болонской системы
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, в настоящее время комитет и заместители председателя Госдумы работают над практическими шагами. Толстой отметил, что следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.
Болонская система образования включает в себя два уровня: бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года обучения). Россия присоединилась к ней в сентябре 2003 года.
Накануне Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом». Он заявил, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.
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