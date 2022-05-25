В Госдуме заявили о начале работы по выходу из Болонской системы

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время комитет и заместители председателя Госдумы работают над практическими шагами. Толстой отметил, что следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Болонская система образования включает в себя два уровня: бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года обучения). Россия присоединилась к ней в сентябре 2003 года.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Накануне Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом». Он заявил, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

Дарья Акимова