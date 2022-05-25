В Татарстане возбудили дело после гибели подростка на мопеде в ДТП с автобусом

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели подростка на мопеде в ДТП на пересечении улиц Отрадной и Тихой в Елабуге, сообщает СУ СК России по республике.



ДТП произошло днем 24 мая. Пассажирский автобус ПАЗ под управлением 61-летнего водителя столкнулся с мопедом — им управлял 14-летний подросток. Несовершеннолетний скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Дело возбудили по статьям о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: прокуратура Татарстана

По факту гибели подростка была организована доследственная проверка. На место происшествия выезжал городской прокурор Рустем Шарафутдинов.



В соцсетях сообщали, что очевидцы пытались помочь подростку, но безуспешно — он скончался до приезда скорой помощи.

Маргарита Головатенко