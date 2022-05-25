В Москве объявлена амнистия за нарушение антикоронавирусных ограничений

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об объявлении ковидной амнистии. Об этом сообщает RT со ссылкой на его блог.

По его словам, в рамках нее органы исполнительной власти города прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений. Собянин объяснил, что принял такое решение из-за падения реальных доходов граждан.

Амнистия вступит в силу с 1 июня 2022 года. Кроме того, московское правительство выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Также городские власти прекратят взыскание или вернут по амнистии около 13,6 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

С 15 марта в Москве отменили масочный режим. Решение приняли в связи со стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом. Кроме того, отменена необходимость регулярного измерения температуры и установки разделительных перегородок на рабочих местах. На прошлой неделе заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила, что в регионе не обсуждают вопрос об отмене масочного режима.



Дарья Акимова