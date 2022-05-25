В Татарстане действует 166 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства — это много или мало?

На сегодняшний день в Татарстане действует 166 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, об этом сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Согласно данным ФНС, республика лидирует по этому показателю в Приволжском федеральном округе. Всего в МСП республики работают 796 тысяч человек.

Также с начала года фиксируется рост количества людей, задействованных в работе субъектов МСП, на 3%. Достаточно серьезную долю среди них составляют самозанятые — на сегодняшний день в республике эта цифра достигла 181,9 тысячи.

166 тысяч субъектов МСП в Татарстане — это:

15,7% от общего числа субъектов МСП в ПФО — 1,05 миллиона.

Примерно на 8 тысяч больше , чем год назад — на 10 мая 2021 года число субъектов МСП в республике, по данным ФНС, составляло 158 тысяч.

, чем год назад — на 10 мая 2021 года число субъектов МСП в республике, по данным ФНС, составляло 158 тысяч. На 2,3 тысячи больше , чем в допандемийном 2019-м по состоянию на 10 мая — 163,7 тысячи.

, чем в допандемийном 2019-м по состоянию на 10 мая — 163,7 тысячи. Примерно на 17,9 тысячи больше , чем в августе 2019 года — 148,1 тысячи.

, чем в августе 2019 года — 148,1 тысячи. В 4,7 раза меньше , чем в Москве — 785 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

, чем в Москве — 785 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На 41 тысячу больше , чем в Нижегородской области — 125 тысяч.

, чем в Нижегородской области — 125 тысяч. На 45,4 тысячи меньше , чем во всем Северо-Кавказском округе — 211,4 тысячи.

, чем во всем Северо-Кавказском округе — 211,4 тысячи. На 20 тысяч больше , чем в Новосибирской области — 146,2 тысячи. Регион является лидером в Сибирском федеральном округе по этому показателю.

, чем в Новосибирской области — 146,2 тысячи. Регион является лидером в Сибирском федеральном округе по этому показателю. Больше , чем в Башкирии и Курской области вместе взятых — 129,8 и 34,9 тысячи соответственно.



Дарья Пинегина