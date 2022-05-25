В Госдуму внесли законопроект об ответственности за участие в военных действиях против России

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России расценивается как государственная измена. Документ предусматривает внесение уточнений в ст. 275 УК РФ.

В пояснительной записке говорится, что проект федерального закона подготовлен в целях защиты национальных интересов страны, прав и свобод граждан от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности.

Фото: скриншот документа

Наказанием за переход на сторону противника является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах страны и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Оно будет применяться, если нарушения повлекут тяжкие последствия.



Диана Жиленкова