За минувший отопительный период в Татарстане произошла 2 741 авария
За 261 день отопительного периода в жилищно-коммунальном хозяйстве Татарстана произошла 2 741 авария. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на заседании в кабмине республики.
Больше всего аварий — 1 862 случая, или 68% — произошло в сфере водоснабжения.
Лидерами по количеству аварий в сфере теплоснабжения за прошедший отопительный период стали Казань, Альметьевский и Бугульминский районы.
Отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 16 сентября 2021 года, а завершился 28 апреля.
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