Центробанк планирует летом договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир»

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор намерен договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время идут переговоры, а уже этим летом ЦБ хочет достичь с ними соглашения. Она также напомнила, что десять стран мира принимают карты «Мир».

Кроме того, российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Шетаб» и «Мир». «Шетаб» создана в 2002 году с целью создания единой иранской платежно-банковской системы.

18 мая Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Также обе страны подписали документ об увеличении числа рейсов с двух сторон. Решение принято для сохранения туристического потока.

Дарья Акимова