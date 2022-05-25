Путин назначил Куренкова главой МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Генерал-майор Куренков ранее проходил службу в ФСБ и ФСО, а затем в Росгвардии. Ранее пост врио МЧС занимал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Фото: realnoevremya.ru

Его назначили в сентябре прошлого года. До этого он был первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Чуприян стал врио после гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, который спасал жизнь человека на межведомственных учениях.



Татьяна Леухина