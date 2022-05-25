Путин упростил прием в российское гражданство для жителей Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в указ, по которому такой упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок не больше трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что руководство Запорожской области заявило о желании региона войти в состав России. 11 мая власти Херсонской области объявили, что намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Кроме того, в области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему.



Дарья Акимова