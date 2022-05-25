В Татарстане во время строительства восьмого этапа трассы М-12 выполнили работ на сумму более 40 млрд рублей

С начала строительства восьмого этапа трассы М-12 в Татарстане произвели работ на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млн рублей. Об этом было сказано на совещании по вопросам строительства объектов М-12 в Лаишевском районе.

Протяженность восьмого этапа строительства скоростной автодороги М-12 участка 663 по 729 км составляет 71 км. Этот участок полностью проходит по территории Татарстана.

Фото: roadm12.ru

На объекте запланировали строительство 41 искусственного сооружения, из них на 24 производятся работы, в том числе — мост через реку Волга длиной 3362 м. Там возводят капитальные опоры и выполняется надвижка пролетного строения.

Также планируется строительство 22 водопропускных труб в земляном полотне автодороги, 9 завершено полностью. Под будущей трассой построят железобетонные тоннели (для переходов животных и др.).

В строительстве участка М-12 задействовали 712 единиц техники и 1948 работников, а также 33 единицы флота.

Для возведения дороги на различных участках сняли 1,08 млн кубометров растительного слоя, разработано 13,4 млн кубометров грунта, устроили 2,25 млн кубометров насыпи земляного полотна, сообщает пресс-служба президента РТ.

Первый татарстанский участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Дорожники проведут капитальный ремонт на шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана, расширив проезжую часть с двух до четырех полос.



Татьяна Леухина