Решения о шефстве Татарстана над территориями Донбасса пока нет — представитель казанского Кремля

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан не останется в стороне и окажет помощь освобожденным территориям Донбасса, об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени» о возможном шефстве над освобожденными территориями ДНР и ЛНР.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы России смогут взять шефство над территориями ДНР и ЛНР.

— В любом случае Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи. Помощь в течение всего времени мы всегда оказываем — в части гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, средств первой необходимости, — прокомментировала Галимова.

В случае принятия Татарстаном конкретных решений о взятии шефства над территориями Донбасса об этом сообщат отдельно.

Отметим, что Минобороны неоднократно отмечало Татарстан в числе регионов страны, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

5 мая делегация Татарстана передала более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России, участвующим в специальной военной операции на Украине. Груз собрали в Тетюшском, Арском и Сабинском районах республики и в Москве. В него вошли предмеры первой необходимости и чак-чак.

Маргарита Головатенко