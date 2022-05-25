Этим летом жители Татарстана смогут отдохнуть на 20 пляжах

Этим летом для жителей Татарстана будут доступны 20 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Так, татарстанцы смогут отдохнуть в Казани на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», 10 городских пляжах в Нижнекамске, Набережных Челнах. По два пляжа будут доступны в Мензелинске, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах, а также пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.

В Роспотребнадзоре отметили, что готовность пляжей к летнему периоду должна быть обеспечена не позднее 1 июня. Специалисты ведомства будут проводить проверку качества воды и песка в течении всего летнего сезона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане в 2022 году планируется создать 13 новых пляжей в 10 муниципальных образованиях республики. В 2020—2021 годах на территории региона созданы 14 пляжей, которые находятся в Лаишевском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Апастовском, Бугульминском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Кукморском, Новошешминском, Спасском, Тетюшском, Зеленодольском, Муслюмовском, Мензелинском районах.



Дарья Акимова