12% жителей Казани за последние три месяца стали больше курить

За последние три месяца каждый восьмой курящий житель Казани (12%) увеличил потребление сигарет. Таковы результаты опроса, проведенного с 13 по 24 мая сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Казанцы, планирующие бросить вредную привычку, в настоящее время выкуривают в среднем по 14 сигарет в сутки, те, кого не слишком волнует опасность никотина, — по 16 сигарет. Мужчины курят чаще женщин. Те, кто хотят бросить это занятие, курят в среднем по 10 сигарет в день, тогда как женщины — шесть, мужчины, кто не планируют, — по 17 сигарет, женщины — по 11.

Аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2020 года в разгар локдауна из-за коронавируса. Тогда курить больше стали 13% жителей города.

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался на тридцатом месте в рейтинге регионов России-2020 по отсутствию вредных привычек у населения, опубликованному в декабре прошлого года. В 2019 году республика располагалась на одиннадцать пунктов выше. Согласно результатам исследования, меньше всего вредных привычек имеют жители северокавказских республик: Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Склонно больше всего к употреблению алкогольных напитков и курению население Хакасии, Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей.



Дарья Акимова