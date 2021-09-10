Врио главы МЧС назначен Александр Чуприян

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС России. Им стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Он занимает должность первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Документ о назначении Чуприяна опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



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После смерти главы МЧС России Евгения Зиничева СМИ назвали Чуприяна приемником на посту руководителя ведомства. Позже появилась информация, что его кандидатура обсуждалась руководством МЧС несколько месяцев назад, когда прогнозировались перестановки после сентябрьских выборов в Государственную думу. Однако он отказался возглавить ведомство.

СМИ писали, что МЧС России после гибели Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Отметим, что накануне в Кремле заявили, что пока неуместно говорить о кандидатуре нового главы МЧС России. «Пока нет никакого понимания», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.



Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. Его могила находится на Северном кладбище.



Татьяна Демина