Прожиточный минимум и МРОТ повысятся на 10%

Президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10% и составит 13 919 рублей.

По его словам, с 1 июля также на 10% будет повышен МРОТ до 15 тысяч.

В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654.



Фото: Максим Платонов

9 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что правительство России направило президенту страны Владимиру Путину документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.

— Есть несколько вариантов, которые предложены. Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете, — уточнил он. Он утверждает, что предложенные меры должны снизить показатели бедности в России.

Напомним, 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.



Максим Кокунин