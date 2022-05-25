На профильные татарские смены в детские лагеря поедут 2010 человек

Фото: Максим Платонов

На профильные смены, направленные на сохранение, развитие языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане, поедут 2010 человек. Всего профильных смен будет девять. Об этом «Реальному времени» рассказали в Минобрнауки Татарстана.

О создании татарских смен в детских лагерях ровно год назад, 25 мая, объявил тогдашний глава комитета по делам молодежи Казани Айрат Фаизов. Смены организованы совместно с Минобрнауки Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Как пояснили «Реальному времени», за год не увеличилось количество мест на эти смены. Это связано с несколькими факторами:

Количество мест определяется в рамках программ летнего отдыха и сохранения языков народов Татарстана.

Вместительность определяется размерами самих детских лагерей — они банально не могут принять у себя больше отдыхающих.

Национальные смены пройдут в нескольких лагерях: «Кама», «Заречье», «Росинка», «Буляк», а также на территории Билярского музея-заповедника. Кроме того, в этом году впервые межрегиональный форум «Татария» переедет из Татарстана в детский санаторий «Глобус» Краснодарского края.

На различные смены смогут поехать от 160 до 250 человек. Наибольшее количество отдыхающих (500) сможет принять межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку «Болгар — туган тел». Он пройдет в Билярске.

Артем Гафаров