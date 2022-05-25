В Татарстане треть сетей водоснабжения и водоотведения — ветхие и подлежат замене

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч (что составляет 33%) — ветхие и подлежат замене, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на заседании в кабмине республики.



Из 3 100 км сетей теплоснабжения — чуть больше 1000 км, или 37%. Общий износ объектов теплоснабжения приближается к показателям по объектам водоснабжения и водоотведения.

Фото: Олег Тихонов

За 261 день отопительного периода в жилищно-коммунальном хозяйстве Татарстана произошла 2 741 авария. Больше всего — 1 862 случая, или 68% — произошло в сфере водоснабжения.

Маргарита Головатенко