Начальником Управления МВД России по Казани стал Надир Закиров

Сегодня министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил личному составу Управления МВД России по Казани нового начальника — полковника полиции Надира Закирова. Он перешел с аналогичной должности из Набережных Челнов.



Хохорин отметил, что полковник за годы службы зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, имеющий богатый опыт работы в различных подразделениях системы органов внутренних дел. В мероприятии также приняли участие мэр города Ильсур Метшин, прокурор Казани Олег Дроздов и руководящий состав казанской полиции.



Надир Закиров поблагодарил руководство МВД Татарстана за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач. В качестве главной задачи он обозначил соблюдение законности и правопорядка в столице Татарстана. Глава МВД Татарстана выразил уверенность, что смена руководства не нарушит набранные темпы работы и столичный гарнизон полиции останется в числе сильнейших органов внутренних дел республики.



Полковник полиции Александр Мищихин, с 2019 года возглавлявший Управление МВД России по Казани, назначен на должность заместителя начальника полиции МВД по Татарстану.

Надир Закиров родился в Арском районе Татарстана в 1970 году. Окончил Казанский государственный университет и Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в 1992 году в должности инспектора по делам несовершеннолетних Приволжского РУВД Казани. В 2016 году был назначен на должность начальника управления МВД России по Набережным Челнам. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени и «За доблесть в службе», медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает сына.

Маргарита Головатенко