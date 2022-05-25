В казанском Кремле прокомментировали обращение перевозчиков по поводу компенсации за QR-коды

Компенсация за ноябрь, декабрь перевозчикам Казани была выплачена в полном размере, анализ января и февраля показывает несколько иную ситуацию. Об этом на брифинге в казанском Кремле заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— Если президент что-то обещал, президент всегда выполняет свои обещания. А представители перевозчиков, когда цитируют президента, должны цитировать его в полной версии того, что он говорил. Очень хорошо, что они помнят, что президент дал поручение. Но вторая часть этого поручения сводилась к тому, что любая компенсация должна исходить из того, какая сумма потерь у перевозчиков зафиксирована.

Минфин и Минтранс дали подробный комментарий, относительно того, что из себя представляет анализ по перевозкам за январь и февраль. Если там будет выявлена сумма, которая действительно выпадает, значит такая сумма и будет выплачена, подчеркнула представитель казанского Кремля.

Фото: realnoevremya.ru

— Вперед паровоза бежать не надо. Это, конечно, здорово, что они умеют заострять проблему, но говорить надо полностью в контексте.

По ее словам, Минтранс не заявлял, что денег на выплат компенсации нет. Ведомство дало подробный анализ того, где выросли средства, поступающие за проезд, и где они сократились.

Вчера председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков заявил, что перевозчики Казани не получили компенсацию из-за введения QR-кодов в общественном транспорте за январь и февраль этого года, хотя пассажиропоток в эти месяцы не восстановился. Они направили запрос в Минтранс республики и получили ответ, что средств по компенсации убытков по информации Минфина Татарстана нет. Затем они направили коллективное обращение президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой помочь.



Татьяна Леухина