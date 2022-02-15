Итоги дня: в Татарстане 250 тысяч бедных, встреча Путина и Шольца, Валиева выиграла короткую программу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 февраля.
- Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт, сегодня они выдвинутся в свои гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн, сообщил генерал-майор Игорь Конашенков. На фоне этого заявления курс доллара резко снизился и составил 75,6 рубля. Также на 1,19% снизился курс евро, достигнув отметки в 85,69 рубля.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории. Подобные мероприятия — постоянный процесс, характерный для многих государств.
- Также он рассказал, как Владимир Путин относится к сообщениям о датах якобы планируемого нападения РФ на Украину. По его словам, президент реагирует на подобную информацию с юмором и иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападение в часах.
- В Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта. В начале встречи Путин отметил, что часть времени будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и происходящему вокруг Украины. Встреча продлилась около трех часов.
- Владимир Путин после встречи с канцлером Германии сделал несколько заявлений по поводу ситуации на Украине. В частности, он заявил, что в данный момент на территории Донбасса происходит геноцидом. Также он рассказал, что на Украине массово нарушают права человека и законом закреплена дискриминация русскоязычного населения.
- Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз. Обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств направят незамедлительно, сообщил в своем telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
- Депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. Во время обсуждения проекта документа о признании независимости самопровозглашенных республик представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради этого.
- Также во втором, основном чтении был принят законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Документ предлагает предусмотреть в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, обучению или защите прав ребенка, лицом, проживающим совместно с ним, а также лицом, которое работает в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход российского государства из Минских соглашений. По его словам, об этом уже предупреждены союзники Украины.
- Британская газета The Sun в новом материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля, говорится в статье.
- Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над «непонятливостью» польского журналиста, который в очередной раз задал вопрос о российском «вторжении» после иностранных коллег во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. На вопрос — «То есть вторжения не будет?» Он задумался, а затем утвердительно кивнул несколько раз.
- Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступила с короткой программой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. За прокат она получила 82,16 балла. По итогам выступления всех фигуристок Валиева занимает лидирующее место, несмотря на то, что она выполнила тройной аксель с ошибкой. С трибун 15-летней фигуристке аплодировали стоя. Вторую строчку занимает 17-летняя Анна Щербакова, третью — японка Каори Сакамото. Еще одна россиянка, Александра Трусова опустилась на четвертую позицию.
- Сегодня также стало известно, что триметазидин попал в организм Камилы Валиевой с препаратом против заболеваний сердца, который принимает ее дедушка. Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд. Этот аргумент и сыграл в пользу отмены отстранения, но при этом Освальд подчеркнул, что МОК не имеет окончательного вердикта о том, принимала Валиева допинг или нет.
- Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В финальном забеге Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов уступили норвежцам. Таким образом, золото завоевала сборная Норвегии, а бронзу — американские спортсмены.
- Российская сборная также выиграла бронзу в биатлонной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 19-я награда россиян на Олимпиаде. Золото завоевала сборная Норвегии, а второе место заняла сборная Франции. В состав российской команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
- Басманный суд Москвы не отпустил под домашний арест Ильшата Гафурова. По ходатайству СК казанскому ректору продлили срок содержания в СИЗО еще на два месяца. Бывшему мэру Елабуги предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство 20-летней давности. Вину он не признает.
- МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Замоскворецкий суд ранее частично удовлетворил иск Мирзализаде в части отмены пожизненного запрета и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ. Адвокат Сергей Бадамшин в жалобе просил Мосгорсуд полностью отменить распоряжение.
- В исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области стартовало выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу в отношении Алексея Навального. В новом процессе слушается два дела в его отношении — об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войне, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. Дело по решению следствия было объединено с основным обвинением в мошенничестве, которое касается хищений средств из «Фонда борьбы с коррупцией»*. По данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей пожертвованных средств.
- В Татарстане по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 64–летний руководитель татарстанского отделения Всероссийского общества Рифат Ганибаев. По версии следствия, в 2018 году, он организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками учебно-производственного предприятия 305 подложных актов сдачи-приемки технических средств реабилитации инвалидам по ранее заключенным госконтрактам. В дальнейшем, на основании подложных документов региональный Фонд социального страхования перечислил на расчетный счет «УПП КПИ» 1,6 млн рублей, которыми он якобы распорядился по собственному усмотрению.
- Банк России и участники рынка начали тестирование платформы цифрового рубля. Уже удалось осуществить первые его переводы между гражданами. Тестирование платформы планируют проводить в несколько этапов. На первом опробуют его выпуск, открытие цифровых кошельков банками и физическими лицам и переводы между гражданами. На втором этапе перейдут к оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежам за госуслуги, реализации смарт-контрактов и взаимодействию с Федеральным казначейством.
- Спор между Украиной и «Татнефтью» коммерческий. Киев может выйти из него, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте». Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее выразил мнение, что дело, рассматриваемое в суде США, используется как инструмент «гибридной войны». Он отметил, что «Татнефть» не ставит целью взыскать средства, российскую сторону якобы интересует сам процесс нанесения различных убытков.
- С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19». Стыковка с российским сегментом Международной космической станции (МКС) планируется 17 февраля. В число задач входят транспортное снабжение МКС средствами жизнеобеспечения экипажа, расходными материалами и служебной аппаратурой, проведение коррекций высоты орбиты МКС и др.
- Власти Казани отказались от реализации проекта по строительству смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которого выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причиной стало то, что объект будут возводить за пределами столицы Татарстана. Объект теперь планируют построить в Верхнеуслонском районе. Его высота будет в три раза ниже, чем планировалось.
- В 2021 году по России путешествовали более 45 млн человек, они совершили около 77 млн поездок. В список популярных направлений вошли Ленинградская, Ярославская, Свердловская и Калининградская области, а также Татарстан. В топ-5 вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Крым. В среднем одна поездка для жителя РФ обходится в 30 тысяч рублей.
- Экс-главу ФСС Татарстана Павла Лоханова отдали под суд по делу о взятке взятке в 2,4 млн рублей, сам он вину в коррупции не признает. По версии следствия, в 2020 году между региональным отделением ФСС и фирмой «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на 56 млнруб. В ходе поставок были выявлены нарушения контракта и заказчик обратились с иском к поставщику в арбитраж. В августе 2021 года Лоханов предложил руководителю фирмы помощь в выработке линии защиты от судебного иска за денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей.
- В России по итогам 2021 года количество злостных неплательщиков достигло 8,6 миллиона человек. Это максимальный показатель с 2012 года, когда служба начала вести статистику. За 2021 год число таких граждан выросло на 1,6 миллиона человек, тогда как в 2020 году — на 1,2 миллиона. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура Набережных Челнов провела проверку по публикациям в СМИ о невозможности проезда к месту захоронения из-за того, что территорию кладбища не очистили от снега. В целях устранения нарушений в адрес руководителя исполкома Челнов внесли представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
- Также он рассказал, что прокуратура Новошешминского района Татарстана обнаружила в трех школах недостаточное количество посуды из нержавеющей стали, вместо которой использовались алюминиевые кастрюли; совместное хранение разделочного инвентаря — ножей и разделочных досок для сырых и вареных продуктов. Также не было контроля соблюдения температурного режима хранения суточной пробы в холодильнике.
- Председателем контрольно-счетной палаты Нижнекамского района Татарстана стал Марс Шайхутдинов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на сессии Совета района. Ранее он занимал должность главы правового отдела Совета Нижнекамского района. Также он в течение шести лет находился на посту аудитора контрольно-счетной палаты Нижнекамского района.
- В Татарстане на меры социальной поддержки в 2022 году выделят почти 25 миллиардов рублей, это на 10 миллиардов больше, чем в допандемийном 2019 году. Помогать будут прежде всего семьям с детьми — благодаря федеральной и республиканской поддержке число многодетных семей почти за 10 лет в итоге выросло в 1,5 раза, составив более 40 тысяч к концу 2021 года. В то же время в республике число людей, находящихся за чертой бедности, снижается очень медленно — их по-прежнему более 250 тысяч человек. Подробности — в материале «Реального времени».
- В ключевой для группы «Сбер» индустрии электронной коммерции будет создан холдинг, который объединит инвестиции в компании «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Его возглавит Лев Хасис, который покинет правление Сбербанка по собственному желанию.
- Замминистра финансов России Алексей Моисеев считает, что в 2022 году ставки по ипотеке будут держаться на уровне 11-12% и вряд ли превысят 15%. По его словам, ставка по ипотеке — это ставка Центробанка плюс 2,5 п. п., таким образом выходит 12%. Также он считает, что банкам невыгодно терять клиентов из-за высоких ставок, поэтому рынок начнет тихонько поджиматься.
В начале 2022 года некоторые российские банки повысили ставки по ипотеке до 10% годовых.
- В январе этого года в России стоимость оформления удостоверения завещания у нотариуса выросла на 18,1%. Это стало рекордом за всю историю наблюдений, с 2009 года. При этом тарифы на оформление завещаний по стране выросли неравномерно. К примеру, в Томской области и Якутии рост составил 83,3% и 76,9% соответственно, но в 23 регионах, куда входит и Москва с Московской областью, цены не поменялись.
- В школах и колледжах Татарстана продолжают обновлять материально-техническую базу — для этих целей планируют закупить ноутбуки на общую сумму более 81,6 миллиона рублей. Деньги выделены по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В общей сложности на 81,6 миллиона рублей планируется закупить 1 134 ноутбука. Стоимость каждого из них оценивается в 72 тысячи рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- На заседании рабочей группы под председательством мэра Ильсура Метшина обсудили концепцию IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» на пересечении улиц Спартаковской, Хади Такташа и Марселя Салимжанова. При рассмотрении проекта было много вопросов по объемно-пространственному решению и композиции объекта. Звучали пожелания отработать его в комплексе со всем кварталом. Необходимо продумать транспортную доступность и паркинг, а особое внимание следует уделить пешеходным связям в квартале, высказывали мнения эксперты.
- В Приволжском районе Казани ведется строительство пристроя к гимназии №18 с татарским языком обучения. Дополнительный корпус на улице Кул Гали рассчитан на 300 человек, в нем расположатся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая. Сейчас там начинается отделка стен. Ожидается, что новый корпус распахнет свои двери уже 1 сентября. Он состоит из двух блоков — четырехэтажного и трехэтажного. Они соединены между собой переходом.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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