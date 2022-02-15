Банк России приступил к тестированию платформы цифрового рубля

Банк России и участники рынка начали тестирование платформы цифрового рубля. Уже удалось осуществить первые его переводы между гражданами, сообщили в регуляторе.

— В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами, — сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Тестирование платформы цифрового рубля в Центробанке планируют проводить в несколько этапов. На первом опробуют его выпуск, открытие цифровых кошельков банками и физическими лицам и переводы между гражданами. На втором этапе перейдут к оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежам за госуслуги, реализации смарт-контрактов и взаимодействию с Федеральным казначейством.

После этого в планах Банка России внедрение возможности оплаты цифровым рублем в офлайн-режиме, организация взаимодействия с финансовыми посредниками и цифровыми платформами. Кроме того, рассмотрят возможность осуществления операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

Фото: cbr.ru

После тестирования Центробанк намерен представить дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля. На данный момент регулятор выступает эмитентом цифровых рублей и оператором платформы.

Прототип платформы цифрового рубля подготовили к концу прошлого года. Участвовать в ее тестировании вызвались 12 банков.