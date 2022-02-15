Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате вторжения России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к сообщениям о датах якобы планируемого нападения РФ на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, президент реагирует на подобную информацию с юмором и иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападение в часах. Также Песков добавил, что происходящее сейчас маниакальное информационное безумие невозможно встречать с пониманием.

11 февраля газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Джо Байден, участвуя в видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, назвал дату вторжения России на Украину. По его словам, это должно быть 16 февраля.

Фото: kremlin.ru

Ранее Песков объявил, что Путин готов к переговорам касаемо ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности. По его словам, российский президент всегда настаивал на переговорах и дипломатии. Кроме того, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для страны.

Дарья Акимова