Власти Казани отказались от проекта «Тюбетей Tower» пермского бизнесмена

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Власти Казани отказались от реализации проекта по строительству смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которого выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причиной стало то, что объект будут возводить за пределами столицы Татарстана.

Объект теперь планируют построить в Верхнеуслонском районе. Его высота будет в три раза ниже, чем планировалось. Также изменился и инвестор, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным

Концепцию «Тюбетей Tower» представила несколькими годами ранее глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Тогда планировалось, что объем инвестиций составит 300—350 млн рублей.

Подробности проекта — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова