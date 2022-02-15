«Татнефть»: спор компании с Украиной исключительно коммерческий

Спор между Украиной и «Татнефтью» коммерческий. Киев может выйти из него, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте», заявили в пресс-службе компании.

Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее выразил мнение, что дело, рассматриваемое в суде США, используется как инструмент «гибридной войны». Он отметил, что «Татнефть» не ставит целью взыскать средства, российскую сторону якобы интересует сам процесс нанесения различных убытков.

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В пресс-службе «Татнефти» подчеркнули, что нацелены добиваться исполнения решения международного арбитража, используя для этого все доступные законные методы. В компании отметили, что обращались к украинской стороне с предложением добровольно исполнить решение арбитража, пишет «Интерфакс».



В 2020 году Высокий суд Лондона отклонил жалобу Украины по спору вокруг Кременчугского НПЗ, таким образом подтвердив постановление о приведении в исполнение решения на $112 млн в пользу ПАО «Татнефть». Позже Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть».



Татьяна Леухина