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После заявления Минобороны о возвращении российских военных в гарнизоны укрепилась российская валюта

12:16, 15.02.2022
После заявления Минобороны о возвращении российских военных в гарнизоны укрепилась российская валюта
Фото: realnoevremya.ru

На фоне заявления Минобороны РФ о возвращении российских военных с учений в гарнизоны курс доллара резко снизился и составил 75,6 рубля. Также на 1,19% снизился курс евро, достигнув отметки в 85,69 рубля.

По данным Московской биржи, на предыдущих торгах курс доллара был выше более чем на рубль, передает РБК.

Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Например, уже начали погрузку на транспорт подразделения Южного и Западного военных округов. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Диана Жиленкова
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