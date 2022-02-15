В Нижнекамском районе назначили нового председателя контрольно-счетной палаты

Председателем контрольно-счетной палаты Нижнекамского района Татарстана стал Марс Шайхутдинов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на сессии Совета района.

Ранее на этом посту находилась Марина Юмангулова, однако в конце прошлого года было утверждено ее досрочное прекращение полномочий по собственному желанию, сообщается на сайте Нижнекамского района.

В свою очередь, ранее Марс Шайхутдинов занимал должность главы правового отдела Совета Нижнекамского района. Также он в течение шести лет находился на посту аудитора контрольно-счетной палаты Нижнекамского района.



В прошлом месяце в Нижнекамске назначили нового руководителя Комплексного предприятия благоустройства. Им стал Рафаэль Демидов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя исполкома Муслюмовского района.

Диана Жиленкова