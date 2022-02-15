В Казани возводят дополнительный корпус гимназии №18, рассчитанный на 300 человек

В Приволжском районе Казани ведется строительство пристроя к гимназии №18 с татарским языком обучения. Дополнительный корпус на улице Кул Гали рассчитан на 300 человек, в нем расположатся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая.

Сейчас там начинается отделка стен. Ожидается, что новый корпус распахнет свои двери уже 1 сентября. Он состоит из двух блоков — четырехэтажного и трехэтажного. Они соединены между собой переходом. Рабочие уже завершили монолитные, кровельные работы, утеплили фасад, провели инженерные сети, выполнили остекление, отштукатурили стены, уложили плитку.



Фото: kzn.ru

Сейчас в гимназии обучаются 585 школьников. При этом учреждение рассчитано на 240 учеников. До строительства младшеклассники занимались в основном здании гимназии, а для школьников с 5 по 11 класс выделили 14 кабинетов в соседней школе №42 на ул.Габишева. Также в гимназии №18 не было оборудованных кабинетов физики, химии, ОБЖ, технологии.

Фото: kzn.ru

Помимо просторного актового зала на 364 места, обеденного зала на 220 посадочных мест, в пристрое будет зона отдыха для детей. Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров сообщил, что ее будут создавать с учетом пожеланий детей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Татьяна Леухина