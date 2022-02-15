В январе в России нотариальное оформление завещания подорожало на 18,1%

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В январе этого года в России стоимость оформления удостоверения завещания у нотариуса выросла на 18,1%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Это стало рекордом за всю историю наблюдений, с 2009 года. При этом тарифы на оформление завещаний по стране выросли неравномерно. К примеру, в Томской области и Якутии рост составил 83,3% и 76,9% соответственно, но в 23 регионах, куда входит и Москва с Московской областью, цены не поменялись.

В России в январе 2022 года в среднем стоимость удостоверения завещания составила 2 367 рублей, тогда как в 2021 году услуга стоила примерно 1 950 рублей. Тариф и размер госпошлин закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате». Для удостоверения завещания эта сумма составляет 100 рублей. Основная часть стоимости нотариальных услуг обычно складывается из цены услуг правового и технического характера.

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В марте 2021 года сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предложил проверить все нотариальные конторы из-за случаев навязывания клиентам услуг. Он просил ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора.

Дарья Акимова