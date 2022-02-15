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Депутат КПРФ заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР

15:59, 15.02.2022 1
Депутат КПРФ заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР
Фото: duma.gov.ru

Россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. Такое мнение выразил сегодня депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Во время обсуждения проекта документа о признании независимости самопровозглашенных республик представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради этого.

Фото: wikipedia.org

— Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты, — ответил ему на это Тайсаев.

Сегодня Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Обращение к президенту России Владимиру Путину обещали направить незамедлительно.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:09
    Пусть эти депутаты хоть всю свою зп отправляют в днр, мне амбиции этой кучи властьимущих оплачивать нет никакого желания, более того категорически против трат российского бюджета на эти днр лнр, нужно вкладывать в Россию,
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