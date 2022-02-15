Депутат КПРФ заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР

Россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. Такое мнение выразил сегодня депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Во время обсуждения проекта документа о признании независимости самопровозглашенных республик представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради этого.

Фото: wikipedia.org

— Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты, — ответил ему на это Тайсаев.

Сегодня Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Обращение к президенту России Владимиру Путину обещали направить незамедлительно.

Татьяна Леухина