Минфин России ожидает стабилизации ставок по ипотеке на уровне 11—12% в 2022 году

Замминистра финансов России Алексей Моисеев считает, что в 2022 году ставки по ипотеке будут держаться на уровне 11—12% и вряд ли превысят 15%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, ставка по ипотеке — это ставка Центробанка плюс 2,5 п. п., таким образом выходит 12%. Также он считает, что банкам невыгодно терять клиентов из-за высоких ставок, поэтому рынок начнет тихонько поджиматься.

В начале 2022 года некоторые российские банки повысили ставки по ипотеке до 10% годовых. Некоторые специалисты считают, что они могут возрасти до 15% в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в стране. Она отметила, что ставки по ипотеке могут незначительно подняться. Поэтому не стоит спешить оформлять ипотечный кредит.



Дарья Акимова