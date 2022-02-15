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Минфин России ожидает стабилизации ставок по ипотеке на уровне 11—12% в 2022 году

17:10, 15.02.2022
Минфин России ожидает стабилизации ставок по ипотеке на уровне 11—12% в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра финансов России Алексей Моисеев считает, что в 2022 году ставки по ипотеке будут держаться на уровне 11—12% и вряд ли превысят 15%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, ставка по ипотеке — это ставка Центробанка плюс 2,5 п. п., таким образом выходит 12%. Также он считает, что банкам невыгодно терять клиентов из-за высоких ставок, поэтому рынок начнет тихонько поджиматься.

В начале 2022 года некоторые российские банки повысили ставки по ипотеке до 10% годовых. Некоторые специалисты считают, что они могут возрасти до 15% в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в стране. Она отметила, что ставки по ипотеке могут незначительно подняться. Поэтому не стоит спешить оформлять ипотечный кредит.

Дарья Акимова
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