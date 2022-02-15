Исследование: в 2021 году Татарстан вошел в топ-10 направлений для путешественников

Фото: Максим Платонов

В 2021 году по России путешествовали более 45 млн человек, они совершили около 77 млн поездок. В список популярных направлений вошли Ленинградская, Ярославская, Свердловская и Калининградская области, а также Татарстан.

В топ-5 вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Крым. В среднем одна поездка для жителя РФ обходится в 30 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в прошлом году резко возросло количество международных путешествий. Например, в 2020 году было совершено 3,7 млн поездок, а в 2021-м — 23,7 млн. По итогам прошлого года за рубежом отдохнули более 14% россиян, передают «Известия».

В этом месяце сообщалось, что Казань вошла в список популярных направлений для культурно-познавательного отдыха программы туристического кешбэка. Также спросом пользовались путешествия в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Пермский край, Москву, Санкт-Петербург и др.

Диана Жиленкова