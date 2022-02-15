Архитекторы обсудили проект нового IT-парка на заседании рабочей группы по историческому центру Казани

На заседании рабочей группы под председательством мэра Казани Ильсура Метшина обсудили проекты строительства и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения города. На согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову передадут три объекта.



Обсуждение вызвала концепция IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» на пересечении улиц Спартаковской, Хади Такташа и Марселя Салимжанова. При рассмотрении проекта было много вопросов по объемно-пространственному решению и композиции объекта. Звучали пожелания отработать его в комплексе со всем кварталом. Необходимо продумать транспортную доступность и паркинг, а особое внимание следует уделить пешеходным связям в квартале, высказывали мнения эксперты.

Еще один объект — общежитие по ул. Парижской Коммуны, 16 — воссоздано по историческим чертежам. Все нормативы и высотные характеристики соблюдены, также предусмотрена парковка. Учтены все требования, ранее прописанные в концепции устойчивого развития города, включая форму кровли, парцелляцию фасада, пропорции и др.

Положительное решение получил проект многоквартирного жилого дома по улице 25 лет Октября, 5. Изначально предполагалось облицевать дом красным кирпичом, но автор проекта настаивал на светлом фасаде, и архитекторы его решение поддержали. Мэр Казани поручил подумать над архитектурной подсветкой здания.

Фото: kzn.ru

Рустам Минниханов поручил запустить новый IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа 2022 года, то есть ко Дню республики.

Площадь IT-квартала составит 43 тысяч кв. м. В нем создадут более 4,5 тысячи рабочих мест для IT-компаний. Новый IT-парк в Казани предлагается назвать в честь советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева.

Напомним, технопарк на базе «Спартака» планируют сделать частью IT-квартала, который также сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Во сколько обойдется создание «умного квартала», Хайруллин в декабре 2021-го не назвал, поскольку проектирование только велось, но отметил, что сумму Минцифры РТ назовет примерно через три месяца. Торжественно открыть цифровую площадку планируется уже в конце 2022 года.

Маргарита Головатенко