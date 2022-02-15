Сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 20-я награда российских спортсменов на Олимпиаде.
В финальном забеге Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов уступили норвежцам. Таким образом, золото завоевала сборная Норвегии, а бронзу — американские спортсмены.
Также сегодня российские биатлонисты принесли сборной РФ бронзовую награду. В состав российской команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Золотую медаль получила сборная Норвегии, серебряную — сборная Франции.
Вчера серебро завоевали российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, третье — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
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