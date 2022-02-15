Сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 20-я награда российских спортсменов на Олимпиаде.



В финальном забеге Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов уступили норвежцам. Таким образом, золото завоевала сборная Норвегии, а бронзу — американские спортсмены.

Также сегодня российские биатлонисты принесли сборной РФ бронзовую награду. В состав российской команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Золотую медаль получила сборная Норвегии, серебряную — сборная Франции.

Вчера серебро завоевали российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, третье — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.



Диана Жиленкова