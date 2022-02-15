Сбер создаст холдинг электронной коммерции

В ключевой для группы «Сбер» индустрии электронной коммерции будет создан холдинг, который объединит инвестиции в компании «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Об этом говорится в сообщении организации.

Холдинг возглавит Лев Хасис, который покинет правление Сбербанка по собственному желанию.

Отмечается, что единое управление активами позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочит позиции группы «Сбер» в стремительно развивающейся индустрии е-сom.

Также всем партнерам в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.

фото: commons.wikimedia.org

3 февраля стало известно, что Сбер вошел в топ-3 сильнейших банковских брендов мира. Согласно отчету Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, банк занял третье место по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+.



Максим Кокунин