Количество злостных неплательщиков в России в 2021 году достигло 8,6 миллиона человек — это мало или много?

В России по итогам 2021 года количество злостных неплательщиков достигло 8,6 миллиона человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Это максимальный показатель с 2012 года, когда служба начала вести статистику. За 2021 год число таких граждан выросло на 1,6 миллиона человек, тогда как в 2020 году — на 1,2 миллиона. Кроме того, в прошлом году зафиксировано увеличение темпов роста числа граждан, чьи долги принудительно спишут по решению суда.

Судебные приставы рассчитывают взыскать по начатым в 2021 году исполнительным делам с граждан долги на сумму 1,1 триллиона рублей, что на 40 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. Больше всего неплательщиков проживает в Краснодарском крае — там их 582 тысячи человек, Башкирии — 452 тысячи, Красноярском крае — 390 тысяч, Свердловской области — 343 тысячи, Челябинской области — 323,6 тысячи человек.

Фото: nalog.gov.ru

8,6 миллиона человек — это:

В 3,9 раза больше , чем было неплательщиков в 2012 году — в первый год ведения статистики их было 2,2 миллиона.

, чем было неплательщиков в 2012 году — в первый год ведения статистики их было 2,2 миллиона. На 1,6 миллиона человек больше , чем в 2020 году — тогда их число достигло 7 миллионов.

, чем в 2020 году — тогда их число достигло 7 миллионов. На 5,4 миллиона человек больше , чем пять лет назад — в 2017 году число злостных неплательщиков составляло 3,2 миллиона человек.

, чем пять лет назад — в 2017 году число злостных неплательщиков составляло 3,2 миллиона человек. В 6,6 раза больше , чем неплательщиков алиментов — по данным за девять месяцев 2021 года, в Федеральной службе судебных приставов находилось более 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов.

, чем неплательщиков алиментов — по данным за девять месяцев 2021 года, в Федеральной службе судебных приставов находилось более 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов. Столько же людей могло остаться без работы из-за эпидемии коронавируса, по подсчетам Торгово-промышленной палаты в 2020 году.

могло остаться без работы из-за эпидемии коронавируса, по подсчетам Торгово-промышленной палаты в 2020 году. В 2,6 раза больше , чем количество безработных в России — по данным Росстата, общая численность безработных в декабре 2021 года составила 3,2 миллиона человек.

, чем количество безработных в России — по данным Росстата, общая численность безработных в декабре 2021 года составила 3,2 миллиона человек. На 2,4 миллиона меньше , чем количество невыездных россиян-должников: в январе — ноябре 2021 года, по данным ФССП, их насчитывалось 11 миллионов человек.

, чем количество невыездных россиян-должников: в январе — ноябре 2021 года, по данным ФССП, их насчитывалось 11 миллионов человек. В 18 раз больше , чем банкротов среди физлиц — с 1 октября 2015 года банкротами признали 475,1 тысячи россиян.

, чем банкротов среди физлиц — с 1 октября 2015 года банкротами признали 475,1 тысячи россиян. На 3,5 миллиона должников больше , чем на Украине — 5,1 миллиона человек.

, чем на Украине — 5,1 миллиона человек. На 1,4 миллиона меньше , чем в Китае — там насчитывается примерно 10 миллионов неплательщиков.

Дарья Акимова