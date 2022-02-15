Глава МИД Украины: признание Россией ЛНР и ДНР будет означать выход из Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), то это будет означать выход российского государства из Минских соглашений. По его словам, об этом уже предупреждены союзники Украины.

— В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров, — приводит слова министра «РИА Новости».

В январе депутаты Госдумы России от КПРФ внесли проект обращения к президенту страны Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный.

— Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить, — заявил тогда Володин.

Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР должны рассмотреть сегодня.



Диана Жиленкова