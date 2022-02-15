Татарстан купит учителям более 1100 ноутбуков за 81,6 миллиона

1 134 ноутбука за 81,6 миллиона

В школах и колледжах Татарстана продолжают обновлять материально-техническую базу — для этих целей планируют закупить ноутбуки на общую сумму более 81,6 миллиона рублей. Деньги выделены по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В общей сложности на 81,6 миллиона рублей планируется закупить 1 134 ноутбука. Стоимость каждого из них оценивается в 72 тысячи рублей.

Размер диагонали закупаемых ноутбуков должен быть не менее 15,6 дюйма с разрешением экрана Full HD. Процессор должен быть как минимум четырехъядерным с базовой частотой от 1.6 Гц. Требования заказчик предъявляет и к оперативной памяти — тип DDR4, общий объем — не менее 8 Гб, а максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти — как минимум 32 Гб.

Ноутбуки должны поддерживать Wi-Fi и Bluetooth, иметь встроенные корпуса портов USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) и USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2,USB 3.1), обладать модулями и интерфейсами HDMI, M.2, 8P8C и VGA. Весить ноутбуки должны не более 2,1 килограмма. В комплекте предусмотрена мышка, а в самом ноутбуке должна быть веб-камера с разрешением не менее двух мегапикселей.

На всех 1 134 ноутбуках необходимо установить операционную систему с графическим пользовательским интерфейсом и пакет офисного программного обеспечения, совместимого с ней. Сведения о них должны иметься в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Заказчиком выступает Министерство образования и науки Татарстана. Именно этому ведомству исполнитель, с которым, к слову, еще не определились, должен поставить ноутбуки до 30 июня 2022 года.

На всех 1 134 ноутбуках необходимо установить операционную систему с графическим пользовательским интерфейсом и пакет офисного программного обеспечения, совместимого с ней. Фото: realnoevremya.ru

Малокомплектным школам районов достанется по пять ноутбуков, казанским — по 28

Ноутбуки получат 52 образовательных учреждения в разных районах Татарстана, в том числе малокомплектные школы. Некоторые получат по пять штук, а другие — почти по 30.

В списке указаны 14 малокомплектных муниципальных школ Татарстана, которые получат в свое распоряжение по пять ноутбуков. Это:

Урюмская средняя общеобразовательная школа (СОШ) Тетюшского района;

Салаушская СОШ Агрызского района;

Емелькинская СОШ Аксубаевского района;

Старокадеевская СОШ Черемшанского района;

Староюмралинская СОШ Апастовского района;

Большемешинская СОШ Тюлячинского района;

Лельвижская средняя школа Кукморского района;

Верхне-Тимерлековская СОШ Рыбно-Слободского района;

Ново-Чечкабская СОШ Буинского района;

Катмышская СОШ Мамадышского района;

СОШ cела Чубар-Абдуллово Азнакаевского района;

Среднетиганская СОШ Алексеевского района;

Малоелгинская СОШ Лаишевского района;

Октябрьская СОШ Верхнеуслонского района.

Ноутбуки получат 52 образовательных учреждения в разных районах Татарстана. Фото: tetushi.tatarstan.ru

В большинство муниципальных школ Татарстана планируется доставить по 28 ноутбуков. Получат их в основном городские школы, в том числе в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В списке указаны следующие образовательные учреждения:



Средняя общеобразовательная школа №42 Приволжского района Казани;

СОШ №69 Приволжского района Казани;

Гимназия №52 Приволжского района Казани;

Лицей №35 — образовательный центр «Галактика» Приволжского района Казани;

СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Казани;

Гимназия №125 Советского района Казани;

СОШ №169 Советского района Казани;

Многопрофильная полилингвальная гимназия №180 Советского района Казани;

СОШ №9 в Набережных Челнах;

СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;

СОШ №21 в Набережных Челнах;

СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;

СОШ №38 в Набережных Челнах;

СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;

СОШ №46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова в Набережных Челнах;

СОШ №31 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижнекамске;

СОШ №36 в Нижнекамске;

СОШ № 37 в Нижнекамске;

СОШ №21 образовательный центр «Дай 5» Альметьевска;

Гимназия №1 имени Р. Фахретдина Альметьевска;

Гимназия №2 в Чистополе;

СОШ №2 имени Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Л.А. Говорова в Елабуге;

СОШ №13 в Бугульме;

СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов в Бугульме;

СОШ №1 Нурлата;

СОШ №8 Лениногорска;

СОШ №3 Мензелинска;

Заинская СОШ №2;

Заинская СОШ №4;

Арская СОШ №2;

Лицей №9 имени А.С. Пушкина Зеленодольского района;

Гимназия в Богатых Сабах.

Ноутбуки получат не только школы, но и колледжи Татарстана. По 28 экземпляров поставят в следующие государственные автономные профессиональные образовательные учреждения:

Казанский педагогический колледж;

Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева в Нижнекамске.

Альметьевский профессиональный колледж;

Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова;

Лениногорский нефтяной техникум;

Бугульминский аграрный колледж.

Ноутбуки получат не только школы, но и колледжи Татарстана. Фото: realnoevremya.ru

Цифровая образовательная среда Татарстана



Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» направлен на создание и внедрение в школах и колледжах России цифровой образовательной среды и обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. К 2024 году в его рамках намерены обновить материально-техническую базу в 29,5 тыс. учреждений образования.

С 2010 года в Татарстане реализовывались проекты «Компьютер — школе» и «Компьютер — учителю» за 450 миллионов рублей. Тогда в течение трех лет планировалось обновить все компьютеры в школах республики, а всех учителей обеспечить ноутбуками. Идея принадлежала тогдашнему министру связи РТ Николаю Никифорову, инициативу которого поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. В итоге в 2010 году закупили 25 820 ноутбуков, а в 2011 году — 19 600.

Поставщиком компьютерной техники выступала ICL-КПО ВС. Заместитель генерального директора компании Евгений Степанов рассказывал «Реальному времени», что в рамках проекта «Компьютер — учителю» в школы Татарстана в 2010—2011 годах поставили более 40 тысяч ноутбуков.



В 2015 году Министерство образования РТ решило поэтапно обновить закупленные в 2010—2011 годы ноутбуки для 40 тыс. учителей средних школ Татарстана. В рамках Стратегии развития образования на 2015 год в республиканском бюджете предусматривалось выделить 15 миллионов рублей на закупку 555 ноутбуков стоимостью 27 тысяч рублей каждый. Однако новая партия предназначалась прежде всего для учителей новых школ.



С 2010 года в Татарстане реализовывались проекты «Компьютер — школе» и «Компьютер — учителю» за 450 миллионов рублей. Фото: tatarstan.ru

В 2021 году власти Татарстана утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан», по итогу которой к 2024 году 100% школ региона и других образовательных организаций должны иметь возможность предоставлять дистанционное обучение и иметь доступ к электронным учебникам. А в пяти крупнейших вузах республики в 2022 году появятся цифровые кафедры, действующие по аналогии с военными.



В прошлом месяце анонсировалось, что в этом году 24 тысячи учителей татарстанских школ получат современные ноутбуки взамен прежних, морально устаревших. Кроме того, в рамках Года цифровизации в Татарстане свыше миллиарда рублей намерены вложить в оснащение сельских школ республики беспроводным доступом в интернет и создание для этого всей необходимой инфраструктуры.



Татьяна Демина