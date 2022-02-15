Татарстан купит учителям более 1100 ноутбуков за 81,6 миллиона
1 134 ноутбука за 81,6 миллиона
В школах и колледжах Татарстана продолжают обновлять материально-техническую базу — для этих целей планируют закупить ноутбуки на общую сумму более 81,6 миллиона рублей. Деньги выделены по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В общей сложности на 81,6 миллиона рублей планируется закупить 1 134 ноутбука. Стоимость каждого из них оценивается в 72 тысячи рублей.
Размер диагонали закупаемых ноутбуков должен быть не менее 15,6 дюйма с разрешением экрана Full HD. Процессор должен быть как минимум четырехъядерным с базовой частотой от 1.6 Гц. Требования заказчик предъявляет и к оперативной памяти — тип DDR4, общий объем — не менее 8 Гб, а максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти — как минимум 32 Гб.
Ноутбуки должны поддерживать Wi-Fi и Bluetooth, иметь встроенные корпуса портов USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) и USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2,USB 3.1), обладать модулями и интерфейсами HDMI, M.2, 8P8C и VGA. Весить ноутбуки должны не более 2,1 килограмма. В комплекте предусмотрена мышка, а в самом ноутбуке должна быть веб-камера с разрешением не менее двух мегапикселей.
На всех 1 134 ноутбуках необходимо установить операционную систему с графическим пользовательским интерфейсом и пакет офисного программного обеспечения, совместимого с ней. Сведения о них должны иметься в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Заказчиком выступает Министерство образования и науки Татарстана. Именно этому ведомству исполнитель, с которым, к слову, еще не определились, должен поставить ноутбуки до 30 июня 2022 года.
Малокомплектным школам районов достанется по пять ноутбуков, казанским — по 28
Ноутбуки получат 52 образовательных учреждения в разных районах Татарстана, в том числе малокомплектные школы. Некоторые получат по пять штук, а другие — почти по 30.
В списке указаны 14 малокомплектных муниципальных школ Татарстана, которые получат в свое распоряжение по пять ноутбуков. Это:
- Урюмская средняя общеобразовательная школа (СОШ) Тетюшского района;
- Салаушская СОШ Агрызского района;
- Емелькинская СОШ Аксубаевского района;
- Старокадеевская СОШ Черемшанского района;
- Староюмралинская СОШ Апастовского района;
- Большемешинская СОШ Тюлячинского района;
- Лельвижская средняя школа Кукморского района;
- Верхне-Тимерлековская СОШ Рыбно-Слободского района;
- Ново-Чечкабская СОШ Буинского района;
- Катмышская СОШ Мамадышского района;
- СОШ cела Чубар-Абдуллово Азнакаевского района;
- Среднетиганская СОШ Алексеевского района;
- Малоелгинская СОШ Лаишевского района;
- Октябрьская СОШ Верхнеуслонского района.
В большинство муниципальных школ Татарстана планируется доставить по 28 ноутбуков. Получат их в основном городские школы, в том числе в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В списке указаны следующие образовательные учреждения:
- Средняя общеобразовательная школа №42 Приволжского района Казани;
- СОШ №69 Приволжского района Казани;
- Гимназия №52 Приволжского района Казани;
- Лицей №35 — образовательный центр «Галактика» Приволжского района Казани;
- СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Казани;
- Гимназия №125 Советского района Казани;
- СОШ №169 Советского района Казани;
- Многопрофильная полилингвальная гимназия №180 Советского района Казани;
- СОШ №9 в Набережных Челнах;
- СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;
- СОШ №21 в Набережных Челнах;
- СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;
- СОШ №38 в Набережных Челнах;
- СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах;
- СОШ №46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова в Набережных Челнах;
- СОШ №31 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижнекамске;
- СОШ №36 в Нижнекамске;
- СОШ № 37 в Нижнекамске;
- СОШ №21 образовательный центр «Дай 5» Альметьевска;
- Гимназия №1 имени Р. Фахретдина Альметьевска;
- Гимназия №2 в Чистополе;
- СОШ №2 имени Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Л.А. Говорова в Елабуге;
- СОШ №13 в Бугульме;
- СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов в Бугульме;
- СОШ №1 Нурлата;
- СОШ №8 Лениногорска;
- СОШ №3 Мензелинска;
- Заинская СОШ №2;
- Заинская СОШ №4;
- Арская СОШ №2;
- Лицей №9 имени А.С. Пушкина Зеленодольского района;
- Гимназия в Богатых Сабах.
Ноутбуки получат не только школы, но и колледжи Татарстана. По 28 экземпляров поставят в следующие государственные автономные профессиональные образовательные учреждения:
- Казанский педагогический колледж;
- Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева в Нижнекамске.
- Альметьевский профессиональный колледж;
- Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова;
- Лениногорский нефтяной техникум;
- Бугульминский аграрный колледж.
Цифровая образовательная среда Татарстана
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» направлен на создание и внедрение в школах и колледжах России цифровой образовательной среды и обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. К 2024 году в его рамках намерены обновить материально-техническую базу в 29,5 тыс. учреждений образования.
С 2010 года в Татарстане реализовывались проекты «Компьютер — школе» и «Компьютер — учителю» за 450 миллионов рублей. Тогда в течение трех лет планировалось обновить все компьютеры в школах республики, а всех учителей обеспечить ноутбуками. Идея принадлежала тогдашнему министру связи РТ Николаю Никифорову, инициативу которого поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. В итоге в 2010 году закупили 25 820 ноутбуков, а в 2011 году — 19 600.
Поставщиком компьютерной техники выступала ICL-КПО ВС. Заместитель генерального директора компании Евгений Степанов рассказывал «Реальному времени», что в рамках проекта «Компьютер — учителю» в школы Татарстана в 2010—2011 годах поставили более 40 тысяч ноутбуков.
В 2015 году Министерство образования РТ решило поэтапно обновить закупленные в 2010—2011 годы ноутбуки для 40 тыс. учителей средних школ Татарстана. В рамках Стратегии развития образования на 2015 год в республиканском бюджете предусматривалось выделить 15 миллионов рублей на закупку 555 ноутбуков стоимостью 27 тысяч рублей каждый. Однако новая партия предназначалась прежде всего для учителей новых школ.
В 2021 году власти Татарстана утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан», по итогу которой к 2024 году 100% школ региона и других образовательных организаций должны иметь возможность предоставлять дистанционное обучение и иметь доступ к электронным учебникам. А в пяти крупнейших вузах республики в 2022 году появятся цифровые кафедры, действующие по аналогии с военными.
В прошлом месяце анонсировалось, что в этом году 24 тысячи учителей татарстанских школ получат современные ноутбуки взамен прежних, морально устаревших. Кроме того, в рамках Года цифровизации в Татарстане свыше миллиарда рублей намерены вложить в оснащение сельских школ республики беспроводным доступом в интернет и создание для этого всей необходимой инфраструктуры.
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