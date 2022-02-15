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Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении ответственности для педофилов

13:59, 15.02.2022
Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении ответственности для педофилов
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает предусмотреть в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, обучению или защите прав ребенка, лицом, проживающим совместно с ним, а также лицом, которое работает в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также предлагается ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на год.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает наказание в том числе за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Ранее пожизненное заключение могли назначить лишь за изнасилование лиц младше 14 лет преступникам, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Татьяна Леухина
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