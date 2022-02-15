Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении ответственности для педофилов

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает предусмотреть в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, обучению или защите прав ребенка, лицом, проживающим совместно с ним, а также лицом, которое работает в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также предлагается ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на год.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает наказание в том числе за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Ранее пожизненное заключение могли назначить лишь за изнасилование лиц младше 14 лет преступникам, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.



Татьяна Леухина