Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению ни с кем

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, подобные мероприятия — постоянный процесс, характерный для многих государств.

— Это наше право — проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, — не подлежит обсуждению ни с кем, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня подразделения Южного военного округа завершили плановые тактические учения в Крыму. Они начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Учения проходили на 15 общевойсковых полигонах.