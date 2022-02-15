В Челнах накажут виновных после инцидента с гробом, который волокли по земле

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по публикациям в СМИ о невозможности проезда к месту захоронения ввиду несвоевременной очистки территории городского кладбища от снега. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел 10 февраля текущего года. Территорию кладбища не очистили от снега, это стало препятствием для проезда похоронной процессии к месту захоронения.

Ответственные сотрудники МАУ «Дирекция городского хозяйства» не выполнили свои обязанности по своевременной очистке кладбища от снега. Также они не оказали помощь гражданам для беспрепятственного проезда к месту захоронения.

Фото: vk.com/chelny.life

В целях устранения нарушений в адрес руководителя исполкома Челнов внесли представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранили — территорию кладбища очистили от снега.



На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео с челнинского кладбища, на котором людям пришлось волочить гроб до места захоронения из-за заснеженных дорожек. Автор ролика рассказала, что трактор работал в середине кладбища, но дальше дороги были полностью засыпаны снегом. В МАУ «Дирекция городского хозяйства» объяснили, что из-за обильных снегопадов регулярная расчистка дорог на кладбище ведется только в местах осуществления новых захоронений.



Татьяна Леухина