Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Госдума сегодня, во время пленарного заседания, проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

Обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств направят незамедлительно, сообщил в своем telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), то это будет означать выход российского государства из Минских соглашений.



В январе депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации.



Татьяна Леухина