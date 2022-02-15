Валиева стала лучшей в короткой программе личного турнира на Олимпиаде в Пекине, Щербакова — вторая

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с короткой программой в личном турнире на Олимпийских играх. Впереди у них произвольная программа, которую спортсменки представят 17 февраля.

Первой из российских фигуристок выступила 15-летняя уроженка Казани Камила Валиева. Она с ошибкой исполнила тройной аксель, но заработала 82,16 балла — самые высокие баллы из тех, что выставили за время с момента начала соревнований с короткой программой. В итоге никто из фигуристок не смог ее превзойти и Валиева осталась на первой строчке.

Второй из россиянок на лед вышла «русская ракета» Александра Трусова. Ей за прокат поставили 74,6 — она заняла второе промежуточное место.

Но ситуация изменилась, когда на лед вышла третья из российских фигуристок — 17-летняя Анна Щербакова. Она получила 80,2 балла, установив свой личный рекорд и сместив Трусову со второго предварительного места.

Завершила выступления в короткой программе личного первенства представительница Японии Каори Сакамото, которая получила 79,84 и третью строчку. В итоге Александра Трусова опустилась на четвертую позицию.

Напомним, в копилке российских фигуристов уже есть золото в командном турнире Олимпийских игр. Однако церемония их награждения сорвалась из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

С делом юной фигуристки в итоге разобрались и допустили ее до личного первенства, но Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Более того, там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.



Татьяна Демина