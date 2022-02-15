Сборная России завоевала бронзу в биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Российская сборная завоевала бронзу в биатлонной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 19-я награда россиян на Олимпиаде.

Золото завоевала сборная Норвегии, а второе место заняла сборная Франции.

В состав российской команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Вчера еще одну награду России принесли фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Они завоевали серебряную медаль в танцах на льду. За произвольный танец спортсмены набрали 131,66 балла. В общей сложности фигуристы получили 220,51 балла. Золото завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, бронзу — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.



Диана Жиленкова