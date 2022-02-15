Российские военные начали возвращаться в свои воинские гарнизоны

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт, сегодня они выдвинутся в свои гарнизоны.

Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн, сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

В Белоруссии военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесновский. На них пригласили также представителей СМИ, пишет ТАСС.

На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений «Союзная решимость — 2022».

С прошлого года в СМИ появляется информация о наращивании российских войск на границе с Украиной. На минувших выходных западные издания сообщили о готовящемся вторжении России на Украину 16 февраля. На фоне этой информации западные страховые компании сообщили о планах с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины.



Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и затронул тему возможного военного вторжения. Он заявил, что «день нападения», 16 февраля, Украина сделает Днем единения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к переговорам касаемо ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности.



Татьяна Леухина