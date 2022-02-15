Первые переговоры Путина с Шольцем завершились

В Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.



Стороны обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.

Фото: kremlin.ru

В начале встречи Путин отметил, что часть времени будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и происходящему вокруг Украины. Встреча продлилась около трех часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к сообщениям о датах якобы планируемого нападения РФ на Украину. По его словам, президент реагирует на подобную информацию с юмором и иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападения, вплоть до часа. Также Песков добавил, что происходящее сейчас маниакальное информационное безумие невозможно встречать с пониманием.

Ранее Песков объявил, что Путин готов к переговорам касаемо ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности.

Маргарита Головатенко