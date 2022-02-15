С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19». Стыковка с российским сегментом Международной космической станции (МКС) планируется 17 февраля.
В число задач входят транспортное снабжение МКС средствами жизнеобеспечения экипажа, расходными материалами и служебной аппаратурой, проведение коррекций высоты орбиты МКС и др., сообщается на сайте Роскосмоса.
В начале месяца в NASA заявили, что МКС могут увести с орбиты в январе 2031 года. Планируется, что после выполнения маневров по выстраиванию конечной траектории и точки попадания обломков операторы МКС включат двигатели, что должно опустить станцию как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу.
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