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Валиева объяснила попадание триметазидина в ее организм

09:13, 15.02.2022 2
Валиева объяснила попадание триметазидина в ее организм
Фото: olympic.ru

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заявила, что триметазидин попал в ее организм с препаратом против заболеваний сердца, который принимает ее дедушка. Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.

Спортсменка сообщила, что запрещенное вещество попало в ее организм «с продуктом, который употреблял ее дедушка». Этот аргумент и сыграл в пользу отмены отстранения, передает Reuters.

При этом Освальд подчеркнул, что МОК не имеет окончательного вердикта о том, принимала Валиева допинг или нет, передает «РИА Новости».

Фото: Олимпийский комитет России

Вчера Спортивный арбитражный суд принял решение допустить Валиеву на выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки продемонстрируют 15 февраля, а произвольную — 17 февраля. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Также церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку призеров.

Денис Освальд заявил, что мероприятие отложили, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.

Татьяна Леухина
СпортФигурное катание

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:41
    теперь на учет в наркологию на три года ее поставят,отмечаться будет ходить за то ,что корвалолу хлебнула.
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  • Анонимно 09:43
    Спортсменов топ-уровня, претендующих на золото Олимпиады у нас не так много. Малолетних спортсменов - единицы. К каждой такой девочке нужно было прикрепить сотрудника ФСО, полностью оградив от всех случайностей.
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