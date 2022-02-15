Валиева объяснила попадание триметазидина в ее организм

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заявила, что триметазидин попал в ее организм с препаратом против заболеваний сердца, который принимает ее дедушка. Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.

Спортсменка сообщила, что запрещенное вещество попало в ее организм «с продуктом, который употреблял ее дедушка». Этот аргумент и сыграл в пользу отмены отстранения, передает Reuters.

При этом Освальд подчеркнул, что МОК не имеет окончательного вердикта о том, принимала Валиева допинг или нет, передает «РИА Новости».

Фото: Олимпийский комитет России

Вчера Спортивный арбитражный суд принял решение допустить Валиеву на выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки продемонстрируют 15 февраля, а произвольную — 17 февраля. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Также церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку призеров.

Денис Освальд заявил, что мероприятие отложили, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.

Татьяна Леухина