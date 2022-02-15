Путин: происходящее сейчас в Донбассе — геноцид

Президент России после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем сделал несколько заявлений по поводу ситуации на Украине. В частности, он заявил, что то, что сейчас происходит на территории Донбасса, является геноцидом. Об этом сообщает RT.

Также он рассказал, что на Украине массово нарушают права человека и законом закреплена дискриминация русскоязычного населения. Также, по его словам, по поводу особого статуса Донбасса не наблюдается подвижек, местных выборов на этой территории до сих пор нет. Кроме того, украинское правительство игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Помимо украинской темы, президент России добавил, что Олаф Шольц настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с РФ. Россия обеспечивает более трети потребностей Германии в энергоносителях, так, например, в нефти — 34%, в природном газе — 35,4%. «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, в котором нет политической окраски. Он призван укрепить энергобезопасность в Европе.

Россия продолжит поставки газа через Украину после 2024 года, если на это будет спрос. Также Путин считает, что силовое сдерживание России представляет собой прямую угрозу нацбезопасности страны.

Фото: kremlin.ru

Переговоры Путина и Шольца проходили в Кремле сегодня и завершились не более часа назад. Стороны обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.



Дарья Акимова